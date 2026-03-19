きょうの東京株式市場で、日経平均株価は、一時1500円以上値下がりした。前日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均が一時800ドル安をつけるなど株安となった流れを引き継いだ。アメリカのFRBは政策金利の据え置きを決めたが、パウエル議長はイラン情勢について「短期的にはインフレ率を押し上げるだろうが、経済への影響を知るには時期尚早だ」と指摘し、早期利下げ観測が後退し、株売りの勢いが強まった。イランがカタールのLNG拠