19日朝の東京株式市場で日経平均株価の下げ幅が一時1500円を超えました。前の日のアメリカ・ニューヨーク株式市場では、アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会が政策金利を据え置き、アメリカの利下げ期待が後退したことなどから、アメリカの株価主要3指数が揃って値を下げました。また、イラン南部にある世界最大級の天然ガス田の関連施設がイスラエル軍の攻撃を受けたほか、イランがその報復としてカタールのエネル