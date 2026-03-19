カインズは2026年夏、横浜市都筑区の商業施設「モザイクモール港北」2階に、区内初となる店舗をオープンする。店舗イメージ(写真はカインズ リヴィン田無店)同店ではセンター北駅直結という利便性を活かし、ファミリー層が多い地域特性に合わせた店舗づくりを目指す。店内ではオリジナル商品や日用品を毎日手頃な価格で提供するほか、マンション居住者のニーズに応えるリフォーム・エクステリアの相談カウンターを設置する。さらに