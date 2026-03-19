「明日には明日の陽が出るんだから」――その一言が、八木莉可子の心を変えた。テレビ朝日ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』(21日21:00〜)で主人公を演じた八木は、役を通して前向きな考え方を得たと告白。失敗に落ち込んでしまう自身の性格や、誰かを少しでも幸せにしたいという思いなど、作品と向き合うなかで芽生えた変化と、今の仕事観について語った。八木莉可子同作は、豊かな色彩かつ、優美なデザインで世界中の