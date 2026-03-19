休日の朝寝坊では睡眠不足は補えない！睡眠のリズムと質を高める体内時計が整う生活を送るためには 朝寝坊はせずに日光を浴びる 休日に朝寝坊をして、睡眠不足を補おうとしていませんか。実はこの行動は体内時計を狂わせ、睡眠の質を低下させてしまいます。睡眠・覚醒のほか、体内の様々な生理機能は約24時間周期の概日リズム（サーカディアンリズム）によって整えられており、これを「体内時計」と呼びます。24時間よりも