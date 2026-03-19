末法の世、極楽浄土を願う阿弥陀如来信仰！？ 別荘から両翼を広げた寺院へ変貌 ──平等院鳳凰堂 「平等院」（国宝）は京都南郊の地、宇治市にある。この地は平安の昔から貴族の別荘地帯であり、『源氏物語』の舞台となったところだ。平等院が建つ土地は、光源氏のモデル有力候補といわれる左大臣源融の別荘だったのが、陽成天皇、宇多天皇に渡り、次いで朱雀天皇を経て宇多天皇の孫、源重信に移り、長徳4年（998年）、のちに