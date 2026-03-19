太る原因は心身の不調が原因！？太る原因を大公開！ 心と体の不調で食べてしまう食欲がコントロールできずに食べ過ぎてしまう理由は何でしょう。実はそこには心身の不調が隠れていることがほとんどです。やせたいのに食べたいというのは、冷静に考えたらとてもおかしいことです。でも、ストレスを多く感じていたり、自律神経の乱れから交感神経が優位になって肩こりがひどかったりなどすると、無意識のうちにたくさん食べて