「人がこう言ったから…」とネガティブに心が傾いてしまわないように、ネガティブ思考の払い方 「望むもの」より「望まないもの」を見てない？ 「お金の不安を抱え続ける自分」より「十分なお金で豊かに暮らす自分」を見つめる 人は毎日、膨大な「その他大勢の意見」を耳にしています。そしてつい、「その他大勢の意見」をそのまま「自分の意見」にしてしまいがちです。 たとえば、テレビで「これから景気が悪くなります」と聞