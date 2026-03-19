19日午前、山形市の山形刑務所で調理作業中に出火する火事がありました。火は消火器で消し止められ、けが人はいませんでした。消防によりますと、19日午前8時45分ごろ、山形刑務所の職員から「刑務所内の調理室から出火した」と119番通報がありました。通報の時点で職員らが自力で消火活動をしていて、その後、通報を受けた消防が現場を確認し、消防は午前9時すぎに「鎮火した」と判断しました。山形刑務所によりますと、火事があ