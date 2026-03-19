◇オープン戦ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に5回から中堅で途中出場。2打数1安打でチーム再合流後、4試合連続ヒットをマークした。5回からパヘスに代わって中堅の守備に就くと、6回の第1打席で内野安打。8回の第2打席は遊ゴロだった。キム・ヘソンは第6回ワールド・ベースボール・クラ