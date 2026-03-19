アイドルグループ・ももいろクローバーZの高城れに（32）が、18日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」にゲストとして出演した。【写真あり】寄り添う就寝ショットも…高城れに愛猫との日々ショートスリーパーとして紹介された高城は、「私の辞書に朝という文字がない」と語り、スタジオを驚かせた。夜がずっと続いているような感覚だとい