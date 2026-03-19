モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が19日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近」と書き出した岡田。さまざまなオフショットを披露した。オーバーサイズのトレーナーにキャップでボーイッシュなスタイルや奇麗めなジャケットコーデなどもアップ。ファンからは「可愛い」「いつも奇麗」「カッコイイです」「何着てもステキ」「色が似合いすぎる」「トレーナー可愛い」「ミドリ姫」などのコメントが寄せ