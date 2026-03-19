きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時、1500円以上値下がりしました。中東情勢をめぐる不透明感が引き続き重しになっているほか、日米首脳会談を控えた様子見姿勢などもあり、取引開始直後から売り注文が優勢となっています。