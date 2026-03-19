かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。3月18日（水）の同番組では、大御所芸人にまつわる“伝説”が語られる場面があった。【映像】志村けんさんが“気に入った人”だけにする意外な行動『バカ殿』にも出ていた女性タレントは「出会い頭に…」今回は、前回に引き続き「ここからは聞いた話やねん」の後半戦が放送された。芸人たちは楽屋で展開される噂話を公開。前半