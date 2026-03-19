東京エレクトロン、アドバンテストなど半導体製造装置関連株が総じて売られている。前日の米国株市場では全体リスクオフ相場のなか、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４日ぶりに反落した。また、米株市場の取引終了後に開示された米半導体メモリー大手マイクロン・テクノロジー＜MU＞の決算発表は、市場予想を上回る好内容であったが、設備投資計画がコンセンサスよりも強めで、