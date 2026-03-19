脳卒中が疑われる場合、迅速かつ正確な検査が診断と治療の鍵となります。特にCT検査やMRI検査といった画像検査は、脳出血や脳梗塞の有無を判断するうえで重要な役割を果たします。また、血管の状態を詳しく調べる検査も行われることがあります。これらの検査によって病型や重症度を把握し、適切な治療方針が決定されます。ここでは脳卒中の診断に用いられる主な検査方法を紹介します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンライ