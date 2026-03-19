カテキンの効果とは？メディカルドック監修医がカテキンのデメリット・過剰摂取すると現れる症状などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「カテキンを摂取すると得られる5つの効果」はご存じですか？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：中島 三容子（管理栄養士） 一般企業で約20年自動車部品の設計補助業務に従事したのち、栄養士の世界へ。