睡眠時無呼吸症候群を放置すると、循環器系や代謝系、精神面にさまざまな影響が及ぶ可能性があります。高血圧や心疾患のリスクが高まるだけでなく、糖尿病やうつ症状を引き起こすこともあります。また、いびきは睡眠時無呼吸症候群の重要なサインの一つですが、すべてのいびきが病的なわけではありません。本記事では、睡眠時無呼吸症候群がもたらす健康リスクと、いびきが起こるメカニズムや病的ないびきの特徴について解説します