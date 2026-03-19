県議会2月定例会がきのう（18日）閉会し、人口減少対策や物価高対策を中心とした、総額7000億円を超える来年度当初予算案などが可決されました。 【写真を見る】県議会閉会7000億円超の大型新年度予算可決副議長に自民党・渋間県議を選出（山形） 先月18日に開会した県議会2月定例会では、7002億8400万円を計上した来年度の当初予算案がなどが審議され、可決されました。 主な事業内容としては、将来の結婚の可能性を広げる