19日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比735ポイント安の3万2840ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3757.71ポイントに対しては917.71ポイント安。 株探ニュース