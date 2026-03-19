19日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝159円81銭前後と、前日午後5時時点に比べ1円06銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円20銭前後と19銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース