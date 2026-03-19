「産まなきゃよかった」と親から言われ、子どもながら言われた言葉にショックを受けた。「親さえまともだったら、こんな人生にはならなかった」「奪われた時間を返してほしい」「もう取り返しがつかない」「私は望まれていないんだ」「生まれてきちゃダメだったんだ…」と、自分の存在を否定する日々を過ごした。そんな過去を描く、尾持トモ(＠o0omotitomo0o)さんの『産まなきゃよかった』を紹介するとともに、制作の想いを聞く。