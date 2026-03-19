カタールにある世界最大級の液化天然ガス＝LNG輸出拠点が18日、イランの攻撃を受けました。カタール国営のエネルギー会社「カタールエナジー」は18日、LNGの輸出拠点がある北部のラスラファンにミサイル攻撃があり、火災が発生するなど大規模な被害を受けたと発表しました。死傷者はいないとしています。ラスラファンは世界最大のLNG輸出拠点でLNG価格のさらなる高騰が懸念されます。またサウジアラビアも18日、ガス施設に10発以上