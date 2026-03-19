Image: AheadForm/YouTube 人に似せたヒューマノイドは、内蔵スピーカーから言葉を発しつつまぶたをパチパチ、口をパクパク開閉させれば喋っているような雰囲気になります。でもそれだと腹話術の人形みたいですよね。ロボットは人間に似せれば似せるほど、機械の動きと人間の動きとの差異が際立ち、違和感から「不気味の谷」現象が起こります。それをなくすにはどうするか？ 答えのひとつは