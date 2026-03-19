子どもがいる家庭にとって大切なイベントのひとつである、ランドセル選び。そこに姑の思いが重なり、ありがたさと同時に気を遣う場面が生まれることも。今回は、知人が経験した、ランドセルにまつわる小さなトラブルのお話をご紹介します。 姑が選んだランドセル