第98回アカデミー賞歌曲賞（主題歌賞）を受賞した『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の主題歌『Golden』の制作チームが、授賞式で打ち切られたスピーチの続きを語った。 【写真】助演女優賞逃した舞台裏で激怒 EJAEをはじめ、マーク・ソネンブリック、テディ・パークらによるチームは、ユ・ハン・リーがマイクを持つ直前に演奏が始まり、壇上での発言を遮