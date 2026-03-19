大相撲の大関安青錦（21＝安治川）が角界入り前、相撲部の練習生としてけいこをした関西大の校友約100人が18日、エディオンアリーナ大阪で行われた大相撲春場所を観戦。同大とゆかりの深い安青錦に声援を送った。 【写真】“恩人”と肩を組む安青錦 取組後、関西大の芝井敬司理事長（70）、校友会の田中義信会長（74）、安青錦がウクライナから戦火を逃れ避難した際に神戸市の自宅に受け入れた同大職員で相撲部コ}