平松想乃 平松想乃（ひらまつ・その）がこのほど、『超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026』（３月31日、国立代々木競技場第一体育館）に向けたフィッティングに臨み、その後取材に応じた。平松と言えば、過去に、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に参加し、『第12回日本制服アワード』で準グランプリに輝くなどティーン世代を中心に人気を集める。今年１月にはドラマ『TOKYO