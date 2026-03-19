記事ポイントチョコプラ出演の新CMが2026年3月16日から全国放映“オキシ漬け”と”オキシ足し”で洗濯悩みを解決「オキシクリーンの日」記念キャンペーンも同時展開 グラフィコの酸素系漂白剤「オキシクリーン」の新CMが、2026年3月16日より全国で放映されます。チョコレートプラネットが出演し、粉末タイプの”オキシ漬け”と液体タイプの”オキシ足し”で洗濯の悩みを解決する様子が描かれています。あわせて、3月14日の「