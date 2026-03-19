◆第９８回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦帝京―沖縄尚学（１９日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会が１９日、甲子園で開幕した。準々決勝、準決勝翌日の休養日を各１日をはさみ、１３日間にわたって熱戦が展開される。開幕カードで夏春連覇を狙う沖縄尚学と激突する帝京（東京）は、今大会から採用されるＤＨ（指名打者）制をフル活用。安藤丈二内野手（３年）が「１番・ＤＨ」で先発出場する。昨秋は４番打者