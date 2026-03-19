お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤が、妻でタレントの渡辺満里奈と２人の子どもとの家族ショットを披露した。名倉は１８日、自身のインスタグラムを更新。「皆さまお久しぶりです今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました４月から、高校生、大学生になる２人本当に考え深いものがあります」（原文まま）と記し、ケーキを囲んだ家族４人ショットをアップ。「２人とも好きな事をやって、いろんな