内閣府が１９日に発表した１月の機械受注統計によると、企業の設備投資の先行きを示す「民間需要」（船舶・電力を除く、季節調整値）は前月比５・５％減の９８２４億円だった。マイナスは２か月ぶり。基調判断は「持ち直しの動きがみられる」で据え置いた。