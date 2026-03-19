高市総理大臣はきょう午前ワシントンに到着します。トランプ大統領との会談では、イラン情勢をめぐる日本の関与などがテーマとなります。【映像】高市総理の出発前の様子千々岩リポート「高市総理大臣は焦点の自衛隊派遣についてホルムズ海峡も含めて、トランプ大統領からの要請には現時点で乗らない方針で臨む考えです」高市総理大臣「何より重要なことは事態の早期沈静化でございます。これはエネルギー安全保障を含む、やはり