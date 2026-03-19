【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】野球の国・地域対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」が終わり、米大リーグの春季キャンプに戻っているドジャースの大谷翔平が１８日、オープン戦に初登板した。本拠地でのジャイアンツ戦に先発して４回１／３を投げ、１安打無失点４奪三振だった。球数は６１球で、直球は最速９９・９マイル（約１６１キロ）をマークし、順調な調整ぶりを見せた。ＷＢＣでは打者