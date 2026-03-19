あのちゃんことアーティスト・anoが、18日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロングスリーパー&ショートスリーパー春の快眠SP」に出演した。【写真】あのちゃん“七変化” うさぎ、お嬢様風、チャイナ服ロングスリーパーとして紹介されたano。MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「どれくらい寝るのか」と問われると、「翌日が休みと分かっていたら、朝5時に寝て18時までの13時間くらい寝