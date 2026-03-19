イランとの戦闘が長期化する中、イスラエル側は、新たにイランの情報相を殺害したと発表しました。【映像】イラン・テヘランの様子イスラエル軍は18日、イランの首都テヘランへの空爆で、ハティブ情報相を殺害したと明らかにしました。イランの情報省は高度な諜報能力を持っていると指摘したうえで、ハティブ氏が去年末から拡大した抗議デモにおいて、参加者の逮捕や殺害に重要な役割を果たしていたと主張しています。イス