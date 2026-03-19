小さな男の子がリードを持って、元猟犬のお散歩に挑戦したら…？元猟犬の優しい対応が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破。「なんて可愛いコンビ」「めちゃくちゃ賢くて思慮深い」といった声が寄せられています。 【動画：小さな男の子が『元猟犬のリード』を持って散歩に挑戦→気を遣って見せた『まさかの光景』】 小さい男の子がお散歩に挑戦 YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」に投稿さ