扉に引っかかってしまったペキニーズさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で54万9000回再生を突破し、「開始１秒でふいたw」「犬生1周目で草」「必死な感じがたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：どうしてもハンガーを運びたい犬→扉に引っかかってしまって…思わず応援したくなる『必死すぎる光景』】 ハンガーを持って入りたい！！ TikTokア