年齢を重ねるごとに今までのメイクがなんだかしっくりこない…そんなお悩みはありませんか？今回は特に年齢が出やすい目元の中でも、「下まぶた」に注目したメイク方法をご紹介します！年齢サインが気になり始める30代さんはぜひマネしてみてください！【詳細】他の記事はこちら?目の下の保湿まずはアイメイク前に顔の他の部分同様、しっかりと保湿をします。目元に特化したアイテムを使って、重点的に保湿するのがおすすめ！大切