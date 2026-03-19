少量サイズのフェイスパックの収納方法に悩むことはありませんか？そのまま立てて保管すると、いろいろと不都合が出てきますよね。そんな悩みを解消してくれる便利グッズをセリアで発見しました。個包装または少量サイズのフェイスパックが入りやすい絶妙なサイズ感で使い勝手抜群！意外な収納にも活用できて優秀ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フェイスパックスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：68×151