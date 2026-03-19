ダイソーで見つけた、低いベランダ竿用のピンチハンガー。一見不要かな…？と思いきや、これがなんと部屋干しで大活躍！ロング丈のワンピースも床につかず、サーキュレーターとも干渉しない優秀設計。ホームセンターなどにある類似品よりお得に買えて、部屋干しの快適度がグッとアップするアイテムなんです。要チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ピンチハンガー（低い竿対応、42個）価格：￥550（税込）サイズ（