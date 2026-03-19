ダイソーで人気の『サッと捨てられるゴミフィルター』。排水口のゴミ受けの上に置くだけで、溜まったゴミをサッと捨てられる便利グッズなのですが、なんとミニサイズも展開されていました！小さなキッチンシンクで使いやすいサイズ。水流れが良いのに、ゴミをしっかりキャッチしてくれます！家事が楽になっておすすめです◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サッと捨てられるゴミフィルター（80mm）価格：￥110（税込）取