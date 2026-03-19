フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１９日、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の決勝が１７日（日本時間１８日）に米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に競り勝って初優勝したことを報じた。同点の９回に無死二塁からＥ・スアレス（レッズ）が左中間へ適時二塁打を放って勝ち越しに成功。準々決勝で日本を破った南米の雄が、悲願の頂点に立った。１７年大会