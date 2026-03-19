ＭＬＢのマンフレッド・コミッショナーが、次回第７回ＷＢＣの開催がＭＬＢシーズン中になる可能性についてふれたことをＡＰ通信が１８日（日本時間１９日）、報じた。１７日（同１８日）にベネズエラの初優勝で幕を閉じたＷＢＣ。２００６年の第１回大会からキャンプ中の３月に行われてきたが、規則には投球数制限などが含まれており、選手を派遣する各球団はより厳しい制限の要求はもちろん、参加許可を与えないこともできる