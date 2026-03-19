（CNN）ペルシャ湾岸諸国のエネルギーインフラが18日、攻撃を受けた。カタールの主要な生産施設で火災が発生したほか、サウジアラビアではミサイルが迎撃された。攻撃の前にはイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が報復攻撃を警告していた。カタール内務省は「イランの攻撃の標的となった後」にラスラファン工業都市で火災が発生したとX（旧ツイッター）に投稿した。ラスラファンには天然ガス処理施設があり、同国の経済を支えてい