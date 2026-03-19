私立高校への入学時、寄付金を求められて驚く保護者の方は多いです。無償化を前提に考えていると、予定外の出費に「支払うことが普通なの？」と不安を感じることもあるでしょう。 入学後に後悔しないためにも、寄付金の仕組みを把握して、予算に合った無理のない対応を決める必要があります。本記事では、私立高校の寄付金について解説します。 私立高校に支払う寄付金とは？ 私立高校の寄付金は、学校の教育や研究