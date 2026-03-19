「高校入学時に高等学校等就学支援金制度の対象外になったけれど、今後も受けられないのかな」と不安に感じている方もいるでしょう。 本記事では、高等学校等就学支援金は一度対象外になったら受けられないのか、支給額や対象者について解説します。 高等学校等就学支援金制度は一度対象外になると今後も受けられない？ 高等学校等就学支援金は、一度対象外になったら二度と受けられないわけではありません。高等学