米Googleは3月18日（米国時間）、Google Labsで展開するUIデザインツール「Stitch」のアップデートを発表した。自然言語による指示からUIデザインを生成する従来機能を拡張し、無限キャンバスや新たなデザインエージェント、音声操作、設計ルールを持ち運べる「DESIGN.md」などを導入した。単なるUI生成にとどまらず、設計の試行錯誤からプロトタイピング、開発連携までを一体で支えるAIネイティブなソフトウェア設計キャンバスへ