ドジャースは18日（日本時間19日）、サンティアゴ・エスピナル内野手（31）とメジャー契約を結び、40人枠に入れたと発表した。エスピナルは2016年のMLBドラフト10巡目（全体298位）でレッドソックスから指名され、20年にブルージェイズでメジャーデビュー。21年には準レギュラーの三塁手として92試合に出場し、打率・311、出塁率・376、長打率・405を記録した。翌22年には主に二塁を守り、キャリア最多の135試合に出場した。