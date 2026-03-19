K-1元3階級制覇王者の武尊の妻でタレントの川口葵（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。黒のキャミソールワンピースショットを投稿した。自身のインスタグラムで「おはよー」とつづった。写真ではサンダルを着用した黒のキャミソールワンピースショットを公開した。ネットでは「可愛いですなぁ」「可愛すぎ」「素敵」「ワンピース似合ってる」「スタイル良き！」などの声が上がった。